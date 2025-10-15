Halloween non è solo una questione di costumi ( se volete sapere quelli che vanno per la maggiore. ): per molti, il vero protagonista della notte più spaventosa dell’anno è il makeup. Google Trends ha analizzato miliardi di ricerche per stilare la classifica definitiva dei look più desiderati del 2025, rivelando tendenze sorprendenti che mescolano nostalgia, cultura pop e nuovi fenomeni social. Al vertice della classifica si posiziona un’icona intramontabile del rock: i KISS. La leggendaria band americana è celebre non solo per la musica, ma soprattutto per il trucco bianco e nero che ha definito un’intera estetica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ecco i make up di Halloween più cercati su Google (il primo posto è sorprendente, ma è un classico)