Ecco gli stipendi del personale ATA ex DSGA inclusi dal 2026 come cambieranno per fascia di anzianità Ipotesi nel CCNL

Proseguono a ritmo serrato le trattative tra ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Novità in arrivo per chi si occupa di HR e selezione del personale Dal 2026 la Direttiva UE 2023/970 introdurrà regole più stringenti anche per i processi di selezione del personale: i candidati dovranno ricevere informazioni chiare sugli stipendi previsti, già i - facebook.com Vai su Facebook

Aumenti stipendiali del personale ATA dagli 82 euro lordi per i Collaboratori ai 186 per gli ex DSGA. Tutte le cifre sul tavolo delle trattative - Anche per il personale ATA sono stati definiti, all’interno della trattativa tra ARAN e organizzazioni sindacali, i nuovi incrementi mensili della retribuzione tabellare, che scatterebbero a partire d ... Riporta orizzontescuola.it

Scuola, scatta il nuovo contratto: quanto aumentano gli stipendi del personale Ata da maggio - Il nuovo contratto collettivo nazionale che riguarda il personale scolastico Ata (cioè ausiliario, tecnico e amministrativo) porterà una classificazione diversa dei dipendenti, una nuova figura – ... Segnala fanpage.it

Personale ATA scuola, nuovo ordinamento e stipendi. Ecco cosa cambia - Sono entrate in vigore il 1° maggio le nuove disposizioni del titolo IV che riguarda il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata) nella scuola. Da tg24.sky.it