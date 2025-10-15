Ecco come finisce Tradimento
Tra qualche settimana, i telespettatori di Canale 5 dovranno dire addio alle travagliate vicende di Tradimento. La dizi turca con protagonista Güzide Özgüder (Vahide Perçin) è infatti quasi giunta al termine, dopo aver intrattenuto i fan per due stagioni ed un totale di 71 episodi. Se non volete attendere oltre per scoprire come si chiuderanno tutte le storie, ecco tutto quello che c’è da sapere del gran finale. Due funerali e due arresti chiudono Tradimento. Il primo colpo di scena del gran finale ha per protagonista Tarik Murat Yenersoy ( Mustafa U?urlu). Grazie a una pista fornita da Ye?im Denizeren (Asena Giri?ken), Güzide scopre che l’ex marito ha assassinato, mesi prima, un suo socio in affari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondisci con queste news
#tradimento Nelle prossime puntate di Tradimento, finisce un matrimonio infelice... - facebook.com Vai su Facebook
Tradimento, quando finisce su Canale 5: il gran finale della soap previsto il 28 novembre - La soap turca Tradimento si avvia verso il suo attesissimo finale, segnato dalla scoperta della verità sul figlio di Guzide ... Riporta it.blastingnews.com
Tradimento quando finisce su Canale 5? C’è la data dell’ultima puntata - Ogni venerdì le puntate della serie tv collezionano 2 milioni di telespettatori sui ... ilsipontino.net scrive
Le anticipazioni di “Tradimento” in onda stasera: Güzide è contesa da due uomini e una cena tra loro finisce in rissa - La serata a casa di Güzide (Vahide Perçin) si complica quando arriva Tarik (Mustafa Ugurlu), che si autoinvita a cena. Segnala iodonna.it