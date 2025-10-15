ecco come finisce tradimento

Tra qualche settimana, i telespettatori di Canale 5 dovranno dire addio alle travagliate vicende di Tradimento. La dizi turca con protagonista Güzide Özgüder (Vahide Perçin) è infatti quasi giunta al termine, dopo aver intrattenuto i fan per due stagioni ed un totale di 71 episodi. Se non volete attendere oltre per scoprire come si chiuderanno tutte le storie, ecco tutto quello che c’è da sapere del gran finale. Due funerali e due arresti chiudono Tradimento. Il primo colpo di scena del gran finale ha per protagonista Tarik Murat Yenersoy ( Mustafa U?urlu). Grazie a una pista fornita da Ye?im Denizeren (Asena Giri?ken), Güzide scopre che l’ex marito ha assassinato, mesi prima, un suo socio in affari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

