Ecco come è morto Ugo Coppola il sub trovato senza vita in mare | i risultati dell’autopsia
Ravenna, 15 ottobre 2025 – Era rimasto disperso per quasi due mesi Ugo Coppola, il sub abruzzese scomparso il 13 agosto scorso, durante un’immersione vicino al relitto del Paguro, e ritrovato senza vita il 2 ottobre scorso su una spiaggia di Fano, in provincia di Pesaro. Ora sono arrivati i primi esiti dell’ autopsia – disposta dalla procura di Ravenna e coordinata dal sostituto procuratore Silvia Ziniti – effettuata sul corpo dell’uomo di 54 anni: gli esami hanno fatto emergere che sarebbe annegato dopo un improvviso malessere in profondità. Sono tre al momento gli indagati per omicidio colposo: si tratta di referenti e accompagnatori del Dive Planet di Rimini, il gruppo con cui Coppola aveva preso parte all'escursione subacquea al relitto della piattaforma affondata nel 1965 al largo di Porto Corsini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
