Eccellenza - Girone A | oggi turno infrasettimanale Castelnuovo-Sestese
Increduli un po’ tutti, tifosi e dirigenti gialloblu, per il patatrac accaduto a San Giuliano Terme. In vantaggio di due gol, di Bartolomei e Quilici, dopo 8’ della ripresa, la squadra di Gigi Grassi ha, poi, subito tre reti in meno di venti minuti da parte dei padroni di casa che, così, hanno assaporato, da matricola, la prima vittoria in Eccellenza; mentre il Castelnuovo deve ancora rinviare il primo successo stagionale. Spauracchio e incubo dei gialloblu, nella ripresa, è diventato Francesco Di Paola, l’esperto attaccante quarantunenne, autore di una tripletta. Un goleador di fama tra i dilettanti, cui sicuramente è stata lasciata troppa liberta in area di rigore e, così, il risaputo fiuto del gol di Di Paola, ha fatto il resto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
