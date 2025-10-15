Eccellenza | fatale la sonora sconfitta in casa della Sangiovannese L’esperto allenatore domenica era in tribuna al Fedini Palazzi esonerato la Baldaccio a Battistini

ANGHIARI Mario Palazzi non è più l’allenatore della Baldaccio Bruni che ha affidato la panchina a Pierfrancesco Battistini (nella foto). La notizia del cambio di guida tecnica in casa anghiarese è arrivata nella giornata di ieri. La Baldaccio ha optato per il cambio dopo il pesante ko con il quale la formazione della Valtiberina è tornata a casa dallo stadio Fedini. Domenica scorsa infatti la Sangiovannese si era imposta per 5-1 nei confronti della formazione allenata da Palazzi. Poche ore dopo il passo falso che ha lasciato al momento la Baldaccio al quintultimo posto con quattro punti all’attivo è arrivata la notizia del cambio in panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

