ea fc 26 totw 5 elenco carte speciali della quinta squadra della settimana

Il TOTW 5 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 15 Ottobre. Nel quinto TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi dell'attaccante Salah, del centrocampista Ruben Neves, dell'attaccante Gakpo e dell'attaccante Rodrygo.

