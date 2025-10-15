EA FC 26 TOTW 5 Elenco Carte Speciali Della Quinta Squadra Della Settimana
Il TOTW 5 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 15 Ottobre. Battlefield 6. Acquista il nuovo capitolo dello sparattuto di Electronic Arts su Amazon approfittando di uno sconto dell’11%. 79.99€ 70.99€ Acquista Ora! Nel quinto TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi dell’attaccante Salah, del centrocampista Ruben Neves, dell’attaccante Gakpo e dell’attaccante Rodrygo. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
Leggi anche questi approfondimenti
*HOT* #EASportsFC #FC26 #EAFC26 #EASFC26 Prediction #TOTW 5 Elenco Candidati Alla Quinta Squadra Della Settimana - X Vai su X
EA FC 26 TOTW 4 released, Vinicius Jr headlines the roster - EA Sports has released the EA FC 26 TOTW 4 squad in Ultimate Team, with Real Madrid superstar Vinicius Jr being the highest- Secondo sportskeeda.com
FC 26 Team of the Week 4: Vini Jr. e Caicedo Guidano la Carica degli In-Form! - Il quarto Team of the Week (TOTW) di FC 26 Ultimate Team è stato rilasciato, portando sul mercato carte In- Secondo imiglioridififa.com
EA FC 26 TOTW 2 released, Gravenberch and Militao headline the roster - EA Sports has released the EA FC 26 TOTW 2 squad in Ultimate Team, with Ryan Gravenberch and Eder Militao receiving boosted versions as part of a star- Riporta sportskeeda.com