EA FC 26 Evoluzione Un Treno Sulla Destra Elenco Giocatori Ed Obiettivi
L' evoluzione Un Treno Sulla Destra è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di mercoledi 29 Ottobre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Un Treno Sulla Destra. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
