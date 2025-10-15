EA FC 26 Evoluzione The Evo Is Yours Come Ottenerla E Quando Sarà Disponibile

L’ evoluzione The Evo Is Yours sarà disponibile in EA FC 26. Potrete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi che saranno presenti nell’area dedicata. Battlefield 6. Acquista il nuovo capitolo dello sparattuto di Electronic Arts su Amazon approfittando di uno sconto dell’11%. 79.99€ 70.99€ Acquista Ora! I requisiti dell’evoluzione potranno essere sbloccati accedendo ad UT 26. Per ottenere l’evoluzione, The Evo Is Yours dovrete giocare almeno una partita nella modalità Ultimate Team di EA FC 26 o EA FC 25 prima del 1° Novembre. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

