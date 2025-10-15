È stato piuttosto spaventoso sembrava un terremoto | gorilla distrugge il vetro del suo recinto tra lo stupore dei visitatori
Un gorilla dello zoo di San Diego ha colpito con forza la parete di vetro del suo recinto, provocando una crepa estesa e attirando l’attenzione dei visitatori presenti. L’episodio è avvenuto sabato 11 ottobre, all’interno del Gorilla Forest Habitat del San Diego Zoo, in una giornata particolarmente affollata. Secondo quanto comunicato dalla San Diego Zoo Wildlife Alliance: “Sabato 11 ottobre 2025, Denny, un gorilla di pianura occidentale di 10 anni, ha rotto uno degli strati di un pannello di vetro temperato a tre livelli del recinto”. L’organizzazione ha precisato che si è trattato di “ un solo strato danneggiato ” e che “non ci sono stati feriti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
