Un gorilla dello zoo di San Diego ha colpito con forza la parete di vetro del suo recinto, provocando una crepa estesa e attirando l’attenzione dei visitatori presenti. L’episodio è avvenuto sabato 11 ottobre, all’interno del Gorilla Forest Habitat del San Diego Zoo, in una giornata particolarmente affollata. Secondo quanto comunicato dalla San Diego Zoo Wildlife Alliance: “Sabato 11 ottobre 2025, Denny, un gorilla di pianura occidentale di 10 anni, ha rotto uno degli strati di un pannello di vetro temperato a tre livelli del recinto”. L’organizzazione ha precisato che si è trattato di “ un solo strato danneggiato ” e che “non ci sono stati feriti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"È stato piuttosto spaventoso, sembrava un terremoto": gorilla distrugge il vetro del suo recinto tra lo stupore dei visitatori