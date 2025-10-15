E se l' errore ennesimo di Schillaci non fosse un errore? Se avesse nominato proprio il Parisi che voleva?

Schillaci, imposto da Mattarella, è uomo dell'ultracomunista Speranza, Parisi Giorgio è un ultracomunista sostenitore di Speranza, dei vaccini e della irresponsabile repressione vaccinale. Dopo l'ultimo articolo di denuncia sulle nefandezze vaccinali sono stato sommerso dalla consueta alluvio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

errore ennesimo schillaci fosseIl ministro Schillaci nomina il Parisi sbagliato: il Nobel per la Fisica diventa presidente della commissione antidoping - All'interno del ministro della Salute ci sarebbe stato un equivoco sul nome: la scelta doveva ricadere su un "quasi omonimo" del professore di fisica, il rettore e medico dello sport Attilio Parisi Un ... Scrive ilfattoquotidiano.it

