È più difficile demolire un’auto elettrica? Come funziona il processo

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le fasi di smantellamento di un'auto alla spina non sono tanto diverse rispetto a quelle di un veicolo termico. È il pacco batterie a fare la differenza: la sua disinstallazione e il successivo smaltimento sono le procedure più complesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

