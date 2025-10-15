È più difficile demolire un’auto elettrica? Come funziona il processo
Le fasi di smantellamento di un'auto alla spina non sono tanto diverse rispetto a quelle di un veicolo termico. È il pacco batterie a fare la differenza: la sua disinstallazione e il successivo smaltimento sono le procedure più complesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
