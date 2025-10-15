È Pantaleo Dell’Orco il nuovo presidente della Fondazione Giorgio Armani

Dopo la morte dell’immenso stilista, alle redini della Fondazione Giorgio Armani ci sarà Pantaleo Dell’Orco. Che sarà il nuovo presidente, compagno d’affari e di vita di Armani, come riportato da un documento visionato da Reuters. La sua carica era già presente nel testamento dello stilista, che aveva accuratamente diviso la sua eredità in modo tale da salvaguardarla il più possibile. Pantaleo Dell’Orco sarà il nuovo presidente della Fondazione Armani. Il compagno di una vita, Leo, presiederà nel consiglio di amministrazione della Fondazione, ma non sarà ovviamente solo. Insieme a lui, ci sarà il direttivo composto da altri quattro membri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

