È nato il nostro quinto figlio La vip della tv di nuovo mamma | un altro maschietto

La vip è diventata mamma per la quinta volta. L’attrice canadese, amatissima dal pubblico di Beautiful per il ruolo di Steffy Forrester, ha condiviso con i fan la gioia dell’arrivo del suo quinto figlio, un altro maschietto, nato nelle scorse settimane. Con la grazia e la serenità che da sempre la contraddistinguono, ha raccontato sui social le emozioni di questo periodo speciale, ringraziando la vita per il dono più bello. “Abbiamo dato il benvenuto a casa nostra a un bellissimo bambino in salute”, ha scritto su Instagram accanto a un tenero carosello di immagini familiari. “Questa stagione è stata all’insegna della tranquillità, assaporando ogni momento prezioso e godendoci la magica quiete dei nuovi inizi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it