È nata Clara Isabel la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Un dolcissimo annuncio sui social celebra l’arrivo della loro prima bambina. Clara Isabel Moser è venuta al mondo il 15 ottobre alle 17.25, accolta da un messaggio pieno d’amore. A darne l’annuncio è stato papà Ignazio, che ha condiviso sui social alcune tenere foto in bianco e nero e una dedica commossa alla compagna di vita: “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. vi amo”. Cecilia Rodriguez, 35 anni, e Ignazio Moser, 33, sono diventati genitori per la prima volta. Nelle immagini condivise si vede Ignazio stringere tra le braccia la neonata, avvolta in una copertina chiara. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - È nata Clara Isabel, la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Leggi anche questi approfondimenti

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori, è nata Clara Isabel #15ottobre - X Vai su X

Clara Marta. Colapesce · Musica leggerissima. Sciolze in festa! La Sagra della Zucca è più di una tradizione: è un abbraccio d’autunno, tra profumi, colori e sorrisi. Nata nei primi anni 2000, celebra la terra, la comunità e la luce che la zucca porta con sé anc - facebook.com Vai su Facebook

Cecilia Rodríguez mamma: è nata Clara Isabel, le parole d’amore di Ignazio Moser - Cecilia Rodríguez ha partorito: è nata Clara Isabel, la prima figlia con Ignazio Moser. Come scrive rumors.it

E' nata Clara Isabel, la figlia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: l'annuncio "social" del neo papà trentino - Ignazio Moser è diventato papà: Cecilia Rodriguez ha dato alla luce oggi, mercoledì 15 ottobre, la piccola Clara Isabel. Segnala ildolomiti.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser genitori: il 15/10 alle 17:25 è nata Clara Isabel - 'Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo', queste le parole di Ignazio Moser dopo la nascita della primogenita ... Come scrive it.blastingnews.com