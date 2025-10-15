È nata Clara Isabel la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Un dolcissimo annuncio sui social celebra l’arrivo della loro prima bambina. Clara Isabel Moser è venuta al mondo il 15 ottobre alle 17.25, accolta da un messaggio pieno d’amore. A darne l’annuncio è stato papà Ignazio, che ha condiviso sui social alcune tenere foto in bianco e nero e una dedica commossa alla compagna di vita: “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. vi amo”. Cecilia Rodriguez, 35 anni, e Ignazio Moser, 33, sono diventati genitori per la prima volta. Nelle immagini condivise si vede Ignazio stringere tra le braccia la neonata, avvolta in una copertina chiara. 🔗 Leggi su 361magazine.com

