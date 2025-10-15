È nata Clara Isabel | Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventano genitori FOTO

La famiglia Rodriguez-Moser si allarga. Dopo anni di amore e di attesa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono finalmente diventati genitori della loro primogenita, Clara Isabel. La notizia è arrivata il 15 ottobre, alle 17:25, con un post pubblicato da Ignazio su Instagram: “Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. vi amo!”. La foto in bianco e nero, che ritrae il neo papà mentre stringe la bambina, ha fatto il giro del web in pochi minuti, riempiendo i social di messaggi di affetto e congratulazioni. Come hanno vissuto l’attesa?. La gravidanza era stata annunciata lo scorso maggio, in occasione della festa della mamma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - È nata Clara Isabel: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventano genitori (FOTO)

