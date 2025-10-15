È morto Il triste annuncio in diretta e subito l’abbraccio di Antonella Clerici

“Purtroppo è morto”. Un triste annuncio ha segnato la puntata del 15 ottobre di È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici, solitamente solare e piena di energia, si è fatta improvvisamente seria. L’atmosfera allegra del programma ha lasciato spazio a un momento di commozione profonda. L’annuncio della conduttrice ha sorpreso molti spettatori, ignari di quanto fosse accaduto. Con voce rotta dall’emozione, Antonella ha invitato a entrare uno degli chef più amati della trasmissione, regalando un abbraccio carico d’affetto e solidarietà. “Bentornato Cristian, io volevo dare un abbraccio simbolico da parte di tutti noi a Cristian, perché è mancato il suo papà e per questo non lo avete visto per un po’. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it