– Chi avrebbe mai pensato che un tranquillo pranzo televisivo potesse trasformarsi in un momento di commozione generale? La puntata del 15 ottobre di È sempre mezzogiorno parte come sempre tra battute e risate, ma in un attimo l’aria si fa pesante: Antonella Clerici, regina della simpatia, si fa improvvisamente seria e annuncia: “Purtroppo è morto”. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, con la conduttrice che, per una volta, mette da parte il suo sorriso per accogliere in studio un ospite speciale. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È morto”: il triste annuncio in diretta e Antonella Clerici perde il sorriso