E’ morto il giornalista Sergio Federici Fatale la caduta da una scala
Dopo tre giorni di agonia si è arreso Sergio Federici, pensionato, a lungo impiegato per Poste italiane, e per anni collaboratore della nostra redazione di Ancona come corrispondente per la zona di Jesi. A essergli fatale la caduta da una scala mentre copriva la roulotte in un campeggio del lungomare Da Vinci a Senigallia, in zona Ciarnin sabato mattina. Federici, caduto dalla scala probabilmente dopo aver perso l’equilibrio, aveva battuto la testa a terra ed era entrato praticamente subito in coma. Non era cosciente e le sue condizioni erano apparse gravissime. Scattata la macchina dei soccorsi Federici è stato trasportato in condizioni disperate, all’ospedale regionale di Torrette dove per tre giorni ha lottato per la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Cala il sipario su Mr. Fafo, l’uomo che moriv@ in ogni video. Alcuni media arabi riferiscono che Saleh al-Jaafrawi, nome d'arte Mr. Fafo, l’attore-influencer di “Pallywood” noto per aver interpretato ogni ruolo possibile: medico, ferito, morto, giornalista, martire, d - facebook.com Vai su Facebook
È morto Carlo Sassi, noto ex giornalista sportivo della RAI: aveva 95 anni - X Vai su X
Cade dalla scala, muore dopo tre giorni: addio a Sergio Federici (61 anni), il giornalismo nel cuore - MONTE ROBERTO Non ce l’ha fatta Sergio Federici, il 61enne rimasto ferito sabato mattina nell’incidente avvenuto in un campeggio del lungomare Da Vinci, al Ciarnin. Segnala msn.com
Morto Sergio Frau, portò il mito di Atlantide in Sardegna - E' morto all'età di 77 anni Sergio Frau, giornalista e scrittore nato a Roma ma di origini sarde. Lo riporta ansa.it
Sorgono, l’omaggio del paese al giornalista e scrittore Sergio Frau - Agli innumerevoli tributi che accompagnano la scomparsa del giornalista e scrittore Sergio Frau, si aggiunge quello della comunità di Sorgono che attraverso il sindaco Franco Zedde rende omaggio ad ... Si legge su unionesarda.it