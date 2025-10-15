Dopo tre giorni di agonia si è arreso Sergio Federici, pensionato, a lungo impiegato per Poste italiane, e per anni collaboratore della nostra redazione di Ancona come corrispondente per la zona di Jesi. A essergli fatale la caduta da una scala mentre copriva la roulotte in un campeggio del lungomare Da Vinci a Senigallia, in zona Ciarnin sabato mattina. Federici, caduto dalla scala probabilmente dopo aver perso l’equilibrio, aveva battuto la testa a terra ed era entrato praticamente subito in coma. Non era cosciente e le sue condizioni erano apparse gravissime. Scattata la macchina dei soccorsi Federici è stato trasportato in condizioni disperate, all’ospedale regionale di Torrette dove per tre giorni ha lottato per la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ morto il giornalista Sergio Federici. Fatale la caduta da una scala