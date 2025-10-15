Hollywood perde un pezzo della sua storia recente. È morto a 78 anni Drew Struzan, illustratore di alcune delle locandine più celebri del cinema internazionale e dai più considerato come il più grande disegnatore di poster del secolo. A darne notizia è il suo collaboratore Greg Aronowitz con un post sul suo profilo Instagram ufficiale: «È con il cuore pesante che vi comunico che ci ha lasciati. Ha sempre detto quanto fosse contento sapendo quanto amavate la sua arte». Ritiratosi dalla vita pubblica da anni, era malato di Alzheimer, ma la sua eredità continua a influenzare generazioni di registi e appassionati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - È morto Drew Struzan: illustrò i poster di Indiana Jones e Star Wars