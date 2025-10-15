È morto D’Angelo pioniere del neo-soul negli Anni 90 In prima linea contro il successo commerciale | Non è musica questo distrugge l’arte

Mondo della musica mondiale in lutto. È morto a 51 anni Michael Eugene Archer, in arte D’Angelo, pioniere del neo-soul degli Anni 90 e voce tra le più intense e iconiche del rythm and blues contemporaneo. La sua famiglia ha annunciato la scomparsa con un comunicato che ne conferma il decesso a causa di un cancro, senza specificare il luogo. “La stella più luminosa della nostra famiglia ha spento la sua luce in questa vita”, si legge nel comunicato, che invita i fan a celebrare la sua musica più che a piangerne la perdita. Appena appresa la notizia della sua morte, sono stati numerosi gli omaggi da parte di colleghi e fan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

