È morto così! grave lutto per Beppe Grillo | Perché era famosissimo

È difficile credere che una figura come la sua possa davvero sparire. Alcune persone, per come vivono, per ciò che rappresentano, sembrano destinate a restare. E quando se ne vanno, lasciano un vuoto che non è solo affettivo: è un taglio netto nella coscienza collettiva. Flavio Gaggero, medico, uomo, cittadino, è stato una di quelle presenze che non si dimenticano. Aveva 88 anni, ma chi lo conosceva lo vedeva ancora animato da un'energia quasi giovanile, una voglia di esserci, sempre. Il suo era un impegno silenzioso e tenace, fatto più di gesti concreti che di proclami.

