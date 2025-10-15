È morto a 78 anni l' autore dei poster più iconici del cinema moderno Da Star Wars a Harry Potter con il suo stile unico ha dato forma ai sogni di milioni di spettatori

I l mondo del cinema e dell’arte piange la scomparsa di una delle sue figure più iconiche ma meno celebrate: Drew Struzan. Il maestro dei manifesti cinematografici è venuto a mancare all’età di 78 anni, al termine di una lunga e coraggiosa battaglia contro l’Alzheimer. Struzan non è stato solo un illustratore; è stato l’uomo che ha letteralmente trasformato le locandine dei film in piccole, vibranti opere d’arte. E con la sua tecnica inconfondibile ha definito l’immaginario collettivo di intere generazioni. Addio a Diane Keaton, musa di Woody Allen e icona di stile X Addio a Drew Struzan, il creatore di poster cinematografici indimenticabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

È morto a 78 anni l'autore dei poster più iconici del cinema moderno. Da Star Wars a Harry Potter, con il suo stile unico ha dato forma ai sogni di milioni di spettatori

