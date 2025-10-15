È la più grande fake news degli ultimi 50 anni | Ventura torna sul caso De Rossi in Italia-Svezia La reazione dell’ex centrocampista
“È la più grande fake news della storia degli ultimi 50 anni nel calcio nazionale italiano”. Parola di Gian Piero Ventura. Il riferimento è al 13 novembre 2017. Si gioca Italia-Svezia, chi vince va ai Mondiali del 2018, il punteggio è sullo 0-0 e gli azzurri devono segnare un gol per pareggiare l’1-0 dell’andata. Mancano pochi minuti alla fine del match e in tv si vede un collaboratore di Gian Piero Ventura – all’epoca commissario tecnico della nazionale – discutere con De Rossi, che sembra esclamare “ deve entrare un attaccante ” perché “non dobbiamo pareggiare”. La stessa immagine è stata riproposta nel corso della trasmissione Rai Processo al 90° condotta da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
