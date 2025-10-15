È intrattenimento Lovati fa infuriare Bruno Vespa a Porta a Porta
Non è un periodo particolarmente "felice" per l'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Intervenuto in collegamento a Porta a Porta, Lovati ha letteralmente fatto infuriare i presenti, definendo la trasmissione come un banale programma di intrattenimento. Parole inaccettabili, non solo per Bruno Vespa, ma anche per gli altri ospiti. "Sono voluto intervenire per dire essenzialmente questo", ha esordito l'avvocato. "Non siamo in un'aula di tribunale, siamo in un programma - come tutti gli altri - di intrattenimento". Subito in studio si sono udite delle proteste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
