È il Rimini dei difensori-bomber Cinque gol su 6 portano la loro firma

Lepri alla terza con la Ternana, Bellodi alla quarta con il Pontedera, Longobardi alla quinta con il Forlì, poi ancora Longobardi e Piccoli con il Pineto e ancora Lepri, storia recente, con il Perugia. Sei gol realizzati in nove gare. Cinque dei quali segnati da difensori. Sei su sei da giocatori che la maglia del Rimini la vestivano anche la passata stagione. Basta qualche numero per mettere a fuoco la situazione in Piazzale del Popolo. A tenere a galla il Rimini ci stanno pensando i reduci della gestione Di Salvo che poi, alla fine, sono anche i giocatori più esperti. Discorso schematico e se si vuole anche riduttivo perché da tenere in conto c’è anche la guida sicura di Filippo D’Alesio, tecnico giovane ma pronto a tutto pur di tenere a galla la nave biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

