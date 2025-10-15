È il momento decisivo Belen Rodriguez raggiunta dalla felice notizia | un’enorme sorpresa

A non molto dall’inizio della nuova edizione di un atteso programma, iniziano a circolare indiscrezioni sui volti che potrebbero guidare la manifestazione dedicata ai nuovi talenti della musica italiana. Secondo le voci trapelate nelle ultime ore, i nomi più accreditati per la conduzione sarebbero quelli di Belen Rodriguez e di un altro conduttore, due personalità molto diverse ma entrambe capaci di attirare l’attenzione del pubblico televisivo. Il programma, che tornerà in onda su Rai 2 tra novembre e dicembre, servirà anche quest’anno per selezionare due delle quattro Nuove Proposte che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it