È il giorno di Sinner-Tsitsipas | chi è l’avversario e dove vedere la gara

Ilgiornale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il giorno dell'inizio del cosiddetto "torneo esibizione" del Six King Slam arabo con cifre da capogiro per i partecipanti e soprattutto per il vincitore. Dopo un periodo non certo fortunato con il ritiro a Shanghai a causa dei crampi, il numero due del mondo Jannik Sinner aprirà il torneo ritrovandosi l'avversario greco Stefanos Tsitsipas, attuale numero 24 del ranking mondiale. Chi è l'avversario. Dotato di un gran dritto con l'erba come superficie preferita e, quindi, Wimbledon come torneo preferito, il 27enne Tsitsipas è il tennista greco più vincente di tutti i tempi raggiungendo il terzo posto in classifica nell'agosto 2021, il massimo della sua carriera, e vantando ben 11 vittorie contro avversari posizionati nel podio mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

