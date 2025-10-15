È guerra per le Terre Rare | il vero motivo dello scontro Usa-Cina e perché non c' entrano i dazi di Trump

Con una mossa che si attendeva da tempo, almeno da quando il presidente cinese Xi Jinping nel 2019 ha compiuto una visita a sorpresa nello stabilimento della Jl Mag Rare Earth Co. Ltd, azienda leader nel settore dell’estrazione e produzione di Terre Rare, la Repubblica Popolare Cinese (Rpc) giovedì scorso ha imposto nuove regole che stabiliscono l'obbligatorietà dell'ottenimento di licenze statali per l'esportazione di tecnologie utilizzate nell'estrazione e nella lavorazione delle Terre Rare, nonché per la produzione di magneti, che possono essere utilizzati nelle tecnologie militari. Fondamentalmente, qualsiasi azienda straniera che voglia utilizzare Terre Rare estratte o anche solo raffinate nella Repubblica Popolare, o lavorate con tecnologie cinesi al di fuori della Rpc, dovrà ottenere una licenza, secondo il ministero del Commercio cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

