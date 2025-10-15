È guerra per le Terre Rare | il vero motivo dello scontro Usa-Cina e perché non c' entrano i dazi di Trump

Con una mossa che si attendeva da tempo, almeno da quando il presidente cinese Xi Jinping nel 2019 ha compiuto una visita a sorpresa nello stabilimento della Jl Mag Rare Earth Co. Ltd, azienda leader nel settore dell’estrazione e produzione di Terre Rare, la Repubblica Popolare Cinese (Rpc) giovedì scorso ha imposto nuove regole che stabiliscono l'obbligatorietà dell'ottenimento di licenze statali per l'esportazione di tecnologie utilizzate nell'estrazione e nella lavorazione delle Terre Rare, nonché per la produzione di magneti, che possono essere utilizzati nelle tecnologie militari. Fondamentalmente, qualsiasi azienda straniera che voglia utilizzare Terre Rare estratte o anche solo raffinate nella Repubblica Popolare, o lavorate con tecnologie cinesi al di fuori della Rpc, dovrà ottenere una licenza, secondo il ministero del Commercio cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - È guerra per le Terre Rare: il vero motivo dello scontro Usa-Cina e perché non c'entrano i dazi di Trump

Altre letture consigliate

Usa-Cina, guerra commerciale senza fine: dai software ai porti, prove muscolari per lo strapotere. Ma il vero obiettivo sono le terre rare - X Vai su X

Il capo della missione della Fondazione ‘Terre des Hommes’ racconta la guerra ’dimenticata’. Il commento al report ‘Indifesa’: "Le temperature sono già rigidissime: li aiutiamo con la legna". - facebook.com Vai su Facebook

È guerra per le Terre Rare: il vero motivo dello scontro Usa-Cina e perché non c'entrano i dazi di Trump - Pechino impone nuove licenze sull’export di tecnologie legate alle Terre Rare, rafforzando il suo monopolio e sfidando Washington. Scrive ilgiornale.it

Cina-USA, la guerra delle terre rare si intensifica: cosa significa per l’Italia - La Cina, che controlla l'80% della produzione mondiale, utilizza questa posizione come arma geopolitica. Segnala money.it

Pechino stringe sull'export di terre rare, Trump annuncia dazi al 100%: si infiamma la guerra commerciale tra Usa e Cina - Le autorità cinesi hanno detto di non "avere paura di una guerra commerciale con Washington" e il presidente americano ha provato a smorzare i toni, ma le tensioni rimangono ... Segnala today.it