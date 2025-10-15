È entrato in vigore un cessate il fuoco di 48 ore tra l’Afghanistan e il Pakistan

Internazionale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera del 15 ottobre l’Afghanistan e il Pakistan hanno approvato un cessate il fuoco di 48 ore dopo uno dei confronti armati più gravi degli ultimi anni al confine tra i due paesi, che ha causato decine di morti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

