È entrato in vigore un cessate il fuoco di 48 ore tra l’Afghanistan e il Pakistan

La sera del 15 ottobre l’Afghanistan e il Pakistan hanno approvato un cessate il fuoco di 48 ore dopo uno dei confronti armati più gravi degli ultimi anni al confine tra i due paesi, che ha causato decine di morti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - È entrato in vigore un cessate il fuoco di 48 ore tra l’Afghanistan e il Pakistan

