È disponibile il quarto aggiornamento per Google TV Streamer

Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Google TV Streamer. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - È disponibile il quarto aggiornamento per Google TV Streamer

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Arrivato il quarto lavoro della Marcus King Band "Darling Blue". Disponibile in CD e LP. - facebook.com Vai su Facebook

Somerville per PS5 e PS4 disponibile, pubblicato il quarto aggiornamento maggiore - Lo studio di sviluppo Jumpship ha annunciato la disponibilità delle versioni PS5 e PS4 di Somerville, avventura narrativa di stampo cinematografico che segue la scia di Limbo e Inside, con cui ... Secondo multiplayer.it

Disponibile aggiornamento a macOS Sonoma 14.4 - 4, quarto update di rilevo per il sistema operativo destinato ai Mac e presentato a settembre dello scorso anno. Riporta macitynet.it

Manor Lords ha ricevuto il quarto aggiornamento maggiore, con nuove mappe, ponti e modifiche al bilanciamento - Come promesso alla fine dello scorso anno, il quarto aggiornamento maggiore di Manor Lords non si è fatto attendere troppo a lungo e da poco è disponibile per tutti coloro che hanno acquistato il ... Scrive multiplayer.it