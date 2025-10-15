Prima il corteo e poi, come sempre, il tentativo di forzare il cordone delle forze dell'ordine per innescare le tensioni. Ieri sera, a Udine, un gruppo di ProPal, al termine della manifestazione organizzata contro la partita di calcio Italia-Israele valida per la qualificazioni ai Mondiali 2026, con bastoni in mano è venuto a contatto con i poliziotti. Un centinaio di persone ha provato a uscire dalla piazza per continuare il percorso, non autorizzato, verso lo stadio. Il servizio d'ordine interno ha cercato di contenere gli animi più accesi, alcuni con il volto coperto, ma solo l'uso di idranti e fumogeni ha bloccato il gruppo che ha lanciato petardi, fumogeni e oggetti di ogni tipo contro gli agenti, comprese le transenne per colpire i blindati della polizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - È ancora guerriglia ProPal: scontri per Italia-Israele, il corteo attacca la polizia