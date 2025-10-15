Duello texano al COTA | Norris insidia Verstappen
Texas chiama, il Mondiale risponde. Il ritorno della Formula 1 al Circuit of the Americas promette un fine settimana teso e affascinante, con il format Sprint a incendiare la volata al titolo. Tra Max Verstappen e Lando Norris le distanze si misurano ormai a colpi di dettagli: Austin diventa il crocevia emotivo e tecnico della . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
La F1 ha annunciato un nuovo spettacolo di apertura nel pre-gara, chiamato "F1 Grid Gigs" a partire dal Gran Premio degli Stati Uniti, che avrà esibizioni musicali del cantante country texano Drake Milligan. Questo format verrà utilizzato anche a Las Vegas. # - facebook.com Vai su Facebook
SNAI – Formula 1: Norris-Piastri, il duello si sposta in Belgio A 2,50 la vittoria di entrambi, l’impresa di Leclerc a 10 - Milano, 24 luglio 2025 – Otto punti dividono Oscar Piastri e Lando Norris, leader indiscussi della classifica piloti del Mondiale di Formula 1. Da adnkronos.com
F1, il sogno di Leclerc evapora. In Ungheria Norris vince il duello in casa McLaren - Il sogno dei tanti ferraristi presenti all’Hungaroring dura solo metà gara, lasciando il campo all’ennesima doppietta delle McLaren. Si legge su ilgiornale.it