Due persone denunciate per furto al centro commerciale
Comunicato Stampa Refurtiva recuperata dopo un inseguimento a piedi delle forze dell’ordine Ancora una volta, la sinergia tra le forze dell’ordine si dimostra fondamentale per garantire sicurezza e legalità sul territorio. Nel pomeriggio di sabato, grazie all’intervento congiunto dei Carabinieri . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
