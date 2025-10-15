Due aziende castiglionesi premiate alla 41ª edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico

Arezzo, 15 ottobre 2025 – Alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, la Società Agricola Buccelletti e l’Aziennda Agricola Pomorosso sono state premiate rispettivamente per le categoria “Innovazione Impresa Digitale 4.0” e “Imprenditoria femminile” Due realtà di Castiglion Fiorentino tra le eccellenze premiate alla 41ª edizione del Premio “Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico”, promosso dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena e svoltosi martedì 14 ottobre al Caurum Hall “Guido d’Arezzo” di via Spallanzani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due aziende castiglionesi premiate alla 41ª edizione del Premio “Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico”

