Torture, ustioni, operati senza anestesia. Imbottiti di cibo prima di ritornare in Israele, perché Hamas non voleva che il mondo li vedesse deperiti. Le storie che raccontano gli ostaggi israeliani tornati a casa sono al limite, legate dal filo, sottile e fortuito, della sopravvivenza. Gli ultimi venti ostaggi vivi sono stati restituiti, hanno abbracciato le famiglie, le fidanzate, le mogli, hanno potuto lavarsi e sdraiarsi in un vero letto. Ma, raccontano i medici che li hanno visitati e i parenti, ‘ancora devono tornare veramente. Non sanno come ricominciare a vivere”. Avinatan Or, 32 anni, rapito al festival Nova con la sua ragazza Noa Argamani è uno dei casi considerati più gravi dagli specialisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due anni sottoterra, legati, malnutriti, operati senza anestesia: i racconti degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas