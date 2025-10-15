Ducati x ART | infotainment di nuova generazione in arrivo Ecco cosa cambierà sulle rosse di Borgo Panigale

Partnership tutta italiana per spingere connettività, UX e sicurezza: dalla supercar. alla superbike Ducati sigla un accordo con ART S.p.A., specialista elettronica automotive, per portare sulle prossime moto una piattaforma infotainment più potente, con connettività avanzata e interfacce da. vettura di lusso. Tradotto: dashboard più ricche, integrazione smartphone nativa, servizi cloud e aggiornamenti over-the-air. L’obiettivo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Ducati x ART: infotainment di nuova generazione in arrivo. Ecco cosa cambierà sulle rosse di Borgo Panigale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Get ready with Ducati Monza! Abbigliamento moto, casual e accessori @ducati disponibili in Ducati Monza. Scopri subito l’abbigliamento ufficiale Ducati nel nostro store Ducati Monza in Viale Sicilia 102, Monza. Contatti: [email protected] 03920540 - facebook.com Vai su Facebook

Art, c’è l’accordo con la Ducati: "Tecnologie all’avanguardia" - La Art di Passignano e la Ducati hanno dato vita ad una partnership nata dalla volontà di contribuire ad arricchire l’esperienza di guida dei motociclisti di domani con prodotti altamente innovativi e ... msn.com scrive

Art inizia nuovo percorso a fianco di Ducati Motor Holding - Art Spa, azienda italiana leader nella fornitura di sistemi elettronici per il settore automotive - Da ansa.it

Ducati Multistrada V4: uno sguardo dedicato su connettività e infotainment [VIDEO] - Nel video interviene Andrea Rossi, collaboratore di Ducati come tester collaudatore e Product Specialist. Come scrive moto.motorionline.com