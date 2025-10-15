DS DSi SpeccySE Versione 1.4 | L’Emulatore ZX Spectrum per Nintendo DS Si Aggiorna con Nuove Funzionalità e Miglioramenti

Salve a tutti gli appassionati di retro-gaming e di Sinclair ZX Spectrum! Se possedete una Nintendo DS, DSi o una versione XLLL e un cuore che batte per i classici a 8-bit, allora la nuova versione di SpeccySE fa per voi. wavemotion-dave ha appena rilasciato, poche ore fa, l’aggiornamento alla Versione 1.4 del suo emulatore ZX Spectrum per DS. Questo progetto, nato dalla passione e dalla curiosità di un sviluppatore americano per il mitico home computer britannico, continua a evolversi con miglioramenti sostanziali e nuove interessanti funzionalità. Ma cos’è SpeccySE? È un emulatore per DSDSi che ricrea fedelmente le macchine ZX Spectrum 48K e 128K, permettendovi di giocare a migliaia di classici direttamente sul vostro handheld Nintendo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net