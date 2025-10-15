Droni russi contro un camion di aiuti dell' Onu | Crimine di guerra
Nel convoglio colpito, tra scatole di riso e siringhe sterili, c'era anche un frammento di convinzione che l'aiuto umanitario potesse essere un linguaggio universale. Ieri anche quell'eloquio ha masticato parole di guerra. Quattro camion inter-agenzia, contrassegnati con il simbolo delle Nazioni Unite, trasportavano aiuti destinati alla città di Bilozerka, nel Kherson. A bordo, tra gli operatori, anche un funzionario italiano. Nessuno di loro immaginava che il convoglio sarebbe stato colpito da droni russi. L'Onu ha condannato gli attacchi, definendoli «possibili crimini di guerra». Il ministro degli Esteri Tajani, dopo aver rassicurato sulle condizioni del connazionale, ha esortato Mosca a «fermare la violenza e a comportarsi da attore responsabile». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
