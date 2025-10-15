Droga | un milione e mezzo per Scuole sicure lo scudo del Viminale per proteggere gli studenti dallo spaccio

Un milione e 500mila euro per il 2025 per l’operazione “Scuole Sicure”, a beneficio di 50 Comuni sopra i 15mila abitanti: si tratta di fondi dedicati a progetti di prevenzione e contrasto allo spaccio di droghe nei pressi degli istituti scolastici. Le risorse potranno essere utilizzate per realizzare sistemi di videosorveglianza, assumere agenti di Polizia locale a tempo determinato, acquistare mezzi e attrezzature e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione. Dal Viminale un milione e mezzo contro la droga nelle scuole. «Con il finanziamento, anche per l’anno scolastico 202526, dei progetti Scuole sicure, il Viminale rinnova l’impegno sui territori per prevenire e contrastare un fenomeno odioso che lucra sul benessere di giovani e giovanissimi mettendo a repentaglio non solo la salute ma l’equilibrato sviluppo di ragazze e ragazzi», ha sottolineato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione della pubblicazione della circolare che disciplina modalità e criteri di accesso ai fondi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

