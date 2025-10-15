Droga | un milione e mezzo per Scuole sicure lo scudo del Viminale per proteggere gli studenti dallo spaccio
Un milione e 500mila euro per il 2025 per l’operazione “Scuole Sicure”, a beneficio di 50 Comuni sopra i 15mila abitanti: si tratta di fondi dedicati a progetti di prevenzione e contrasto allo spaccio di droghe nei pressi degli istituti scolastici. Le risorse potranno essere utilizzate per realizzare sistemi di videosorveglianza, assumere agenti di Polizia locale a tempo determinato, acquistare mezzi e attrezzature e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione. Dal Viminale un milione e mezzo contro la droga nelle scuole. «Con il finanziamento, anche per l’anno scolastico 202526, dei progetti Scuole sicure, il Viminale rinnova l’impegno sui territori per prevenire e contrastare un fenomeno odioso che lucra sul benessere di giovani e giovanissimi mettendo a repentaglio non solo la salute ma l’equilibrato sviluppo di ragazze e ragazzi», ha sottolineato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione della pubblicazione della circolare che disciplina modalità e criteri di accesso ai fondi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Venezia, confiscato patrimonio da mezzo milione di euro a un soggetto per traffico di droga Confiscato a Venezia il patrimonio da 500.000 euro di un cittadino ritenuto al vertice di un’organizzazione per il traffico di droga. Tra i beni sequestrati: ville, auto di lu - facebook.com Vai su Facebook
Dai milioni con la droga alla collaborazione. Ecco perché il super pentito ha deciso di smantellare i narcos di Roma https://ift.tt/Xqbx1m3 - X Vai su X
Droga: 1,5 milioni di euro a 50 Comuni italiani per progetti di “Scuole sicure”. Piantedosi (min. Interno), “segno concreto di supporto contro un fenomeno odioso” - 1 milione e 500mila euro per il 2025 per l’operazione “Scuole sicure”, a beneficio di 50 Comuni sopra i 15mila abitanti. Si legge su agensir.it
Droga a Trapani, Safina (PD): "I comuni investano subito in prevenzione" - Oltre cinque chili di cocaina, per un valore stimato di circa mezzo milione di euro, sono stati sequestrati dalla polizia di Trapani in una maxi operazione antidroga nei giorni scorsi. Segnala tp24.it
Controlli davanti alle scuole, trovata droga - Controlli antidroga da parte degli agenti della Polizia di Stato della Questura di Avellino. Da ilmattino.it