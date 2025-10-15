Droga dal Sudamerica a Buccinasco smantellata rete della ‘ndrangheta lo sfogo del sindaco

Buccinasco torna al centro di una grande operazione contro la ‘ndrangheta. Un’articolata indagine condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, in collaborazione con lo Scico (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata) e sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, ha colpito duramente una delle reti di narcotraffico più strutturate e radicate . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

