Droga dal Sudamerica a Buccinasco smantellata rete della ‘ndrangheta lo sfogo del sindaco
Buccinasco torna al centro di una grande operazione contro la ‘ndrangheta. Un’articolata indagine condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, in collaborazione con lo Scico (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata) e sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, ha colpito duramente una delle reti di narcotraffico più strutturate e radicate . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Scopri altri approfondimenti
Un traffico internazionale di droga dal Sudamerica che, in poco più di un anno, ha "movimentato" cocaina per un valore "di oltre 18 milioni di euro" - facebook.com Vai su Facebook
Droga dal Sud America alle piazze lombarde. Smantellata rete della ’ndrangheta. Perquisizioni anche a Pavia - X Vai su X
Droga dal Sudamerica a Buccinasco, smantellata rete della ‘ndrangheta, lo sfogo del sindaco - Un’articolata indagine condotta dal Comando Provinciale della Guardia di ... Secondo ilnotiziario.net
Quintali di cocaina dal Sud America a Buccinasco e dintorni - Il sindaco Pruiti: “Ringraziamo la Guardia di Finanza, la Dia e lamagistratura, via i mafiosi dal nostro territorio”Disposta l’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 15persone ... Lo riporta mi-lorenteggio.com
Giuseppe Grillo detto «Putin» arrestato, trafficava quintali di cocaina dal Perù a Buccinasco. Nella banda le nuove leve della 'ndrangheta - Maxi operazione della Guardia di Finanza nel Comune alle porte di Milano: 13 gli indagati in carcere e tre ai domiciliari. Scrive milano.corriere.it