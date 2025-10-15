Droga al Novi Sad fugge in bici disfandosi delle dosi ma finisce in manette
Nella tarda mattinata di ieri la Squadra Volante ha notato in viale Monte Kosica un uomo in sella ad una bicicletta, che alla vista della Polizia ha invertito il senso di marcia e accelerato l’andatura con il verosimile intento di eludere un eventuale controllo. Durante queste manovre, lo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
