Drew Struzan morto il leggendario artista di locandine cinematografiche

Il leggendario artista di locandine cinematografiche Drew Struzan, autore di alcuni dei migliori poster della storia di Hollywood, è scomparso all’età di 78 anni. In un post su Instagram è stata confermata la notizia della morte di Struzan, avvenuta ieri. La didascalia recita: “ È con grande tristezza che devo comunicarvi che Drew Struzan ci ha lasciati ieri, 13 ottobre. Ritengo importante che tutti voi sappiate quante volte mi ha espresso la gioia che provava nel sapere quanto apprezzavate la sua arte ”. Nato nel 1947, Struzan era noto per i numerosi poster di film classici, romanzi e copertine di album. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Scopri altri approfondimenti

«Drew ha reso le opere d’arte veri e propri eventi», ha dichiarato Steven Spielberg ricordando l’impatto del lavoro di Struzan. I suoi poster sono diventati parte dell’immaginario collettivo, capaci di evocare ricordi di film e momenti della nostra vita anche a dista - facebook.com Vai su Facebook

"Sai quando sei sicuro di avercela fatta? Quando il ritratto te lo fa Drew Struzan!". Lo disse Robert Rodriguez. Ed era vero. Perché Struzan è stato più di un illustratore cinematografico. Era un talento iconico e inimitabile. - X Vai su X

Il leggendario illustratore Drew Struzan è morto a 78 anni - Addio all'uomo che ha creato la magia su tela, da Blade Runner a Ritorno al futuro, da Star Wars a Indiana Jones. Scrive gamereactor.it

Drew Struzan, morto l'illustratore delle locandine di Star Wars e di Indiana Jones - Leggi su Sky TG24 l'articolo Drew Struzan, morto l'illustratore delle locandine di Star Wars e di Indiana Jones ... Come scrive tg24.sky.it

È morto Drew Struzan, la leggenda che ha creato le indimenticabili locandine di Star Wars, Indiana Jones e Ritorno al futuro - Drew Struzan, il maestro delle locandine cinematografiche e autore di veri capolavori visivi, è morto all’età di 78 anni ... cinematographe.it scrive