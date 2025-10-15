Drew Struzan morto il leggendario artista di locandine cinematografiche

Cinefilos.it | 15 ott 2025

Il leggendario artista di locandine cinematografiche Drew Struzan, autore di alcuni dei migliori poster della storia di Hollywood, è scomparso all’età di 78 anni. In un post su Instagram è stata confermata la notizia della morte di Struzan, avvenuta ieri. La didascalia recita: “ È con grande tristezza che devo comunicarvi che Drew Struzan ci ha lasciati ieri, 13 ottobre. Ritengo importante che tutti voi sappiate quante volte mi ha espresso la gioia che provava nel sapere quanto apprezzavate la sua arte ”. Nato nel 1947, Struzan era noto per i numerosi poster di film classici, romanzi e copertine di album. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

