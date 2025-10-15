Drew Struzan autore dei poster di Star Wars e Indiana Jones è morto a 78 anni

Movieplayer.it | 15 ott 2025

La triste notizia dell'addio all'apprezzato artista è stata rivelata in un post in cui si rivolge anche un messaggio ai fan. L'artista Drew Struzan, che ha firmato locandine memorabili come quelle di Indiana Jones e Star Wars, è morto il 13 ottobre 2025 all'età di 78 anni. La triste notizia è stata confermata dalla moglie Dylan Struzan, condividendo inoltre un messaggio rivolto ai fan tramite un post condiviso sui social media. L'annuncio della morte Alcuni anni fa Drew Struzan aveva rivelato di avere l'Alzheimer e a marzo Dylan aveva scritto su Facebook: "Drew non riesce più a disegnare o firmare cose per voi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

drew struzan autore dei poster di star wars e indiana jones 232 morto a 78 anni

© Movieplayer.it - Drew Struzan, autore dei poster di Star Wars e Indiana Jones, è morto a 78 anni

