Drew Struzan autore dei poster di Star Wars e Indiana Jones è morto a 78 anni

La triste notizia dell'addio all'apprezzato artista è stata rivelata in un post in cui si rivolge anche un messaggio ai fan. L'artista Drew Struzan, che ha firmato locandine memorabili come quelle di Indiana Jones e Star Wars, è morto il 13 ottobre 2025 all'età di 78 anni. La triste notizia è stata confermata dalla moglie Dylan Struzan, condividendo inoltre un messaggio rivolto ai fan tramite un post condiviso sui social media. L'annuncio della morte Alcuni anni fa Drew Struzan aveva rivelato di avere l'Alzheimer e a marzo Dylan aveva scritto su Facebook: "Drew non riesce più a disegnare o firmare cose per voi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Drew Struzan, autore dei poster di Star Wars e Indiana Jones, è morto a 78 anni

Dopo Renato Casaro ci lascia un altro Dio degli artisti legati al cinema, il grande Drew Struzan. Artista di riferimento per Steven Spielberg e George Lucas, creò i poster, per citarne alcuni, di Indiana Jones e l'ultima crociata, Risky Business, l'edizione speciale - facebook.com Vai su Facebook

"Sai quando sei sicuro di avercela fatta? Quando il ritratto te lo fa Drew Struzan!". Lo disse Robert Rodriguez. Ed era vero. Perché Struzan è stato più di un illustratore cinematografico. Era un talento iconico e inimitabile. - X Vai su X

