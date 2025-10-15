Dramma Sinner abbandona il torneo | Alcaraz se la ride
Accolto come un re in terra araba, Sinner avrebbe preso la clamorosa decisione di abbandonare il torneo. Alcaraz, suo eterno rivale, non può che esserne felice. Accolto come una vera e propria star planetaria, Jannik Sinner è atterrato a Riyadh per partecipare alla seconda edizione del Six Kings Slam, il torneo-esibizione che porta in Arabia Saudita i migliori interpreti del tennis mondiale. All’aeroporto, decine di tifosi lo hanno atteso con bandiere e cartelloni, mentre sui social arabi è già partita la febbre per il “King” altoatesino, reduce da una stagione straordinaria. Il torneo, che si svolgerà da oggi fino al 18 ottobre, riunisce i sei tennisti più rappresentativi del circuito: tra loro Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Stefanos Tsitsipas e, ovviamente, Sinner, vincitore della prima edizione nel 2024. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
