Dramma per i fratelli Lukaku la salma del padre morto è bloccata in Congo | Siamo vittime di estorsione

Un lutto familiare si è trasformato in un incubo per Romelu e Jordan Lukaku. Alla morte del padre Roger, avvenuta lo scorso 28 settembre in Congo, si è aggiunto il dolore di non poterlo seppellire in Belgio, come desideravano. I due fratelli, profondamente segnati dalla vicenda, hanno denunciato pubblicamente la situazione con un post congiunto su Instagram, in cui raccontano le difficoltà affrontate nelle ultime settimane. “Come forse saprete, avevamo pianificato di celebrare il funerale questo venerdì, ma a causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, il funerale si terrà laggiù ”, scrivono l’attaccante del Na p oli e l’ex esterno della Lazio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dramma per i fratelli Lukaku, la salma del padre morto è bloccata in Congo: “Siamo vittime di estorsione”

