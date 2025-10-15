Dramma in Formula 1 tifosi disperati | Non c’è più

La Formula 1 si prepara a vivere un finale di stagione incandescente. Per i tifosi, però, un autentico dramma per un pilota che non c’è più. La stagione di Formula 1 sta arrivando al momento più intenso e decisivo, quel punto in cui ogni curva, ogni pit stop e ogni errore pesano come macigni. Dopo mesi di dominio quasi silenzioso, Oscar Piastri si trova ora in una posizione tanto prestigiosa quanto pericolosa: leader del mondiale, sì, ma con un margine che non è più rassicurante come qualche gara fa. I numeri parlano chiaro: 22 punti di vantaggio sul compagno di squadra Lando Norris. Un bottino che, a inizio stagione, sarebbe sembrato solido, ma che adesso rischia di evaporare sotto la pressione di un finale di campionato al cardiopalma. 🔗 Leggi su Sportface.it

