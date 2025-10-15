DP World Tour tre azzurri al via in India | il torneo in diretta su Sky e NOW

Da domani a domenica 19 ottobre il “DP World India Championship” sul percorso del Delhi Golf Club. In gara Migliozzi, Pavan e De Leo, con la copertura integrale su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Il grande golf del DP World Tour sbarca in India. Da domani, giovedì 16 ottobre, a domenica 19 ottobre, riflettori puntati sul DP World India Championship, in programma al prestigioso Delhi Golf Club di New Delhi, con la copertura televisiva integrale di Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

