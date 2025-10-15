Dove vedere in tv Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 | orario programma streaming
Seconda trasferta consecutiva in Eurolega per l’ Olimpia Milano in una nuova settimana col doppio turno! Domani giovedì 16 ottobre alle 19:00 ora italiana i meneghini fanno visita ai lituani dello Zalgiris Kaunas per la quinta giornata della regular season 2025-2026. L’ EA7 Emporio Armani ritorna in campo a 48 ore dal ko esterno contro il Bayern Monaco (64-53) in una partita dal punteggio molto basso, dove i milanesi non sono riusciti ad approfittare di qualche momento di difficoltà dei bavaresi nonostante gli 11 punti dell’ex di turno Devin Booker e 10 di Shavon Shiedls. 1-3 è il record dei meneghini, che devono assolutamente vincere per evitare di rimanere nella parte bassa della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
