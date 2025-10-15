Dove vedere in tv Sinner-Djokovic Six Kings Slam 2025 | orario programma partite precedenti streaming

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione in corso di svolgimento sul cemento di Riad. Il numero 2 del mondo ha esordito in maniera brillante in Arabia Saudita, travolgendo il greco Stefanos Tsitsipas in due set  meritandosi così il passaggio del turno: ora se la dovrà vedere contro il fuoriclasse serbo, che ha goduto di un bye in virtù dei 24 Slam vinti nel corso della sua gloriosa carriera. L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre, sarà il secondo match a partire dalle ore 18.30 e non inizierà prima delle ore 20.00: la sessione sarà aperta dall’altra semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz (che oggi ha travolto il tedesco Alexander Zverev in due set), al termine toccherà al nostro portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it

