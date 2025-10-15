Dove vedere in tv Sinner-Djokovic Six Kings Slam 2025 | orario programma partite precedenti streaming
Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione in corso di svolgimento sul cemento di Riad. Il numero 2 del mondo ha esordito in maniera brillante in Arabia Saudita, travolgendo il greco Stefanos Tsitsipas in due set meritandosi così il passaggio del turno: ora se la dovrà vedere contro il fuoriclasse serbo, che ha goduto di un bye in virtù dei 24 Slam vinti nel corso della sua gloriosa carriera. L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre, sarà il secondo match a partire dalle ore 18.30 e non inizierà prima delle ore 20.00: la sessione sarà aperta dall’altra semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz (che oggi ha travolto il tedesco Alexander Zverev in due set), al termine toccherà al nostro portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Dove vedere in tv #Sinner-Tsitsipas al Six Kings Slam: orario e quando si gioca - X Vai su X
Dove vedere in tv Sinner al Six Kings Slam: c'è solo una possibilità - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Djokovic, quando si gioca, l'orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Six Kings Slam - Il tennista azzurro, numero 2 al mondo, ha eliminato il greco Tsitsipas nel quarto di finale del torneo- Riporta msn.com
Sinner-Tsitsipas, diretta Six Kings Slam: orario e dove vederla in tv e streaming. Chi vince sfida Djokovic - Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita. Si legge su ilmessaggero.it
Sinner-Tsitsipas, orario e dove vedere in tv e streaming il Six Kings Slam - In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic ... Riporta tuttosport.com