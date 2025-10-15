Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione in corso di svolgimento sul cemento di Riad. Il numero 2 del mondo ha esordito in maniera brillante in Arabia Saudita, travolgendo il greco Stefanos Tsitsipas in due set meritandosi così il passaggio del turno: ora se la dovrà vedere contro il fuoriclasse serbo, che ha goduto di un bye in virtù dei 24 Slam vinti nel corso della sua gloriosa carriera. L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre, sarà il secondo match a partire dalle ore 18.30 e non inizierà prima delle ore 20.00: la sessione sarà aperta dall’altra semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz (che oggi ha travolto il tedesco Alexander Zverev in due set), al termine toccherà al nostro portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2025: orario, programma, partite precedenti, streaming